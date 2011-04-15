Банк России на 14 февраля повысил курс евро к рублю почти на 40 копеек до 69.1795 руб., курс доллара США - более чем на 55 копеек до 63.6017 руб.

Банк России на 14 февраля повысил официальный курс евро к рублю почти на 40 копеек до 69.1795 руб. с 68.7843 руб., курс доллара США - более чем на 55 копеек до 63.6016 руб. с 63.0470 руб. 13 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 14 февраля увеличилась более чем на 48 копеек (+0.74%) до 66.1117 руб. с 65.6288 руб. 13 февраля.



"AK&M" от 13.02.2020