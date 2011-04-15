Банк "Открытие" начинает выдавать ипотеку под 2% годовых

В банке "Открытие" начала работать программа "Дальневосточная ипотека" для молодых семей. Об этом говорится в сообщении банка.



В рамках программы с госсубсидированием молодые семьи смогут получить ипотечный кредит по ставке 2% для приобретения жилья на Дальнем Востоке.



Максимальный срок кредита составляет 20 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 млн руб. при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.



Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или на приобретение уже готовой квартиры у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа, а также на приобретение квартиры на вторичном рынке жилья в сельских поселениях ДФО.



В программе смогут принять участие семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет, либо граждане не старше 35 лет, не состоящие в браке и имеющие ребенка, возраст которого не превышает 18 лет. Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года включительно.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



Чистая прибыль группы "Открытие" по МФСО за 9 месяцев 2019 года достигла 43.1 млрд руб.



"AK&M" от 13.02.2020