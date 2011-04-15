Объём российского рынка M&A в 2019 году вырос на 31.8% до $55.71 млрд по сравнению с годом ранее. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Российский рынок слияний и поглощений в 2019 году заметно вырос. Всего за этот период зафиксировано 422 сделки M&A с участием российских компаний, что на 26% больше, чем в 2018 году. Однако данный показатель всё равно является довольно низким и не дотягивает даже до уровня 2017 года.



Самой масштабной сделкой 2019 года на российском рынке M&A стало майское слияние двух нефтегазовых компаний - Wintershall, принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche Erdoel российского бизнесмена Михаила Фридмана оценочно за $7.18 млрд.



Второе место заняла завершившаяся в июне продажа "Сбербанком России" своего дочернего банка в Турции Denizbank банку Emirates NBD за $5 млрд.



Третья по величине сделка - приобретение американским инвестфондом Blackstone 99% в компании MagicLab, которой принадлежит один из крупнейших сервисов знакомств Badoo, у Андрея Андреева и ИХ "Финам" оценочно за $3 млрд, завершённая в ноябре.



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AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.02.2020