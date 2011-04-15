Суд подтвердил нарушение антимонопольного законодательства ФГБУ "Канал имени Москвы"

Арбитражный суд города Москвы поддержал решение о нарушении антимонопольного законодательства и предписание Московского УФАС России, вынесенные в отношении ФГБУ "Канал имени Москвы". Об этом говорится в сообщении ФАС.



Ранее антимонопольный орган выявил, что учреждение установило монопольно высокую цену на атлас Единой глубоководной системы Европейской части Российской Федерации (том 2, издание 2017 года).



Данный документ является обязательным для навигации судовладельцев по водным путям от города Москва до городов Череповец и Тверь.



Столичное антимонопольное ведомство установило, что "Канал имени Москвы" обладает исключительным правом на утверждение и издание вышеуказанного навигационного документа, а также оказывает существенное влияние на формирование цены его реализации.



"Канал имени Москвы" установил стоимость реализации атласа на экономически необоснованном уровне, что привело к ущемлению интересов судовладельцев.



Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для принятия решения о нарушении ФГБУ "Канал имени Москвы" пункта 1 части 1 статьи 10 закона "О защите конкуренции", а также о выдаче предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.



ФГБУ "Канал имени Москвы" является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации. Объекты предприятия включают 235 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей.



"AK&M" от 13.02.2020