М.Мишустин выдвинул предложения для снижения ставки по ипотеке

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выдвинул предложения для снижения ставки по ипотеке. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Необходимо сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку. Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования. … Нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства. Значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории. Следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много", - сказал он.



"И в рамках вновь создаваемой комиссии по взаимодействию с Банком России я просил бы Андрея Рэмовича Белоусова и Марата Шакирзяновича Хуснуллина проанализировать совместно с Банком России ситуацию и представить соответствующие предложения, а также обсудить возможность упрощения порядка рефинансирования ипотечных кредитов, выданных ранее под более высокий процент. Здесь нужно учитывать сложившееся снижение процентной ставки по ипотечным кредитам. И также просил бы Чернышенко Дмитрия Николаевича наладить систему информирования клиентов банков о дополнительных возможностях рефинансирования займов, чтобы люди понимали, какие права у них есть. Большая работа была проведена. У нас многие просто не знают о таких возможностях, и этого быть не должно", - отметил глава Правительства.



Также он отметил, что "ипотека для нашей страны - молодой банковский продукт, ей чуть более 20 лет, и ещё совсем недавно 15% годовых были для многих нормой. Ставка в целом постепенно снижалась все эти годы. Появилась и льготная ипотека - до 6% на покупку квартиры на первичном рынке для семей, у которых рождается второй ребёнок и последующие дети. На Дальнем Востоке молодые семьи могут взять кредит и вовсе под 2%. Есть так называемая сельская ипотека, ставки по которой составляют не более 3%".



"AK&M" от 13.02.2020