Правительство приобретает акции Сбербанка для улучшения кредитования

Правительство РФ приобретает акции Сбербанка для улучшения кредитования. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин. Стенограмма размещена на сайте Правительства.



"Ещё одно решение Правительства, которое в том числе направлено на улучшение кредитования, - это приобретение Правительством у Банка России акций Сбербанка. Сегодня в повестке нашего заседания мы рассмотрим соответствующие законопроекты. Вчера я встречался с председателем правления Сбербанка Германом Оскаровичем Грефом, мы подробно обсудили, как сделать кредиты, прежде всего ипотечные, доступными, а связанные с этим процедуры - простыми и удобными для людей. У Сбербанка особая ответственность, ему доверили свои вклады более 90 миллионов наших граждан. И конечно, мы сохраним его позиции как одного из самых надёжных кредитных учреждений нашей страны", - сказал он.



В свою очередь министр финансов Антон Силуанов заявил, что доходы от этой сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета.



"Важно также учитывать и законопроект, который является частью пакета, который мы вносим одновременно с проектом бюджета. Речь идёт о приобретении пакета акций Сберегательного банка у Банка России. Действительно, мы направляем на это мероприятие средства Фонда национального благосостояния, которые превышают тот 7-процентный уровень, сверх которого мы имеем возможность инвестировать средства. Это хорошая инвестиция, доходная инвестиция, с одной стороны. С другой стороны, эта инвестиция позволяет нам за счёт прибыли, которую мы получим от Центрального банка, дополнительно получить средства в федеральный бюджет и использовать их на те задачи, которые поставлены были в послании президента. Важно также отметить, что доходы от этой сделки пойдут на увеличение доходов федерального бюджета и, таким образом, мы не изменим бюджетные принципы и бюджетные правила, для того чтобы профинансировать новые задачи, поставленные в послании", - сказал он.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.02.2020