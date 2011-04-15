М.Мишустин попросил Т.Голикову следить за потребностью в лекарствах для лечения детей с заболеваниями ЦНС

Глава Кабмина Михаил Мишустин попросил заместителя председателя Правительства РФ Татьяну Голикову следить за потребностью в лекарствах для лечения детей с заболеваниями ЦНС. Стенограмма размещена на сайте Кабмина.



"Прежде чем перейти к повестке, я ещё хочу сказать об одном документе, который сегодня подписал. Он касается достаточно резонансной темы - это дефицит лекарств для лечения детей с тяжёлыми заболеваниями центральной нервной системы. К сожалению, мы пока ещё не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счёт собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье детей, а часто и жизнь. Родители готовы буквально на всё, чтобы помочь своему ребёнку, - вплоть до нарушения закона. И мы должны сделать всё возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором. Поэтому Правительство выделяет необходимую сумму на приобретение лекарственных препаратов, которые нужны больным детям по жизненным показаниям. Просил бы Вас следить за потребностью в таких лекарствах, особенно если у нас пока нет качественных отечественных аналогов, и в случае необходимости реагировать максимально оперативно", - сказал М.Мишустин.



"AK&M" от 13.02.2020