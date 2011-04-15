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13/02/2020
14:35

Россия увеличит экспорт сельхозпродукции в Сербию

Россия увеличит экспорт сельхозпродукции в Сербию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза по итогам заседания Российско-Сербской рабочей группы по сельскому хозяйству.

Заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин отметил, что сельскохозяйственный товарооборот между странами в прошлом году увеличился на 7% до $481 млн, при этом российский экспорт вырос на 17% и достиг $90 млн. В основном Россия экспортирует в Сербию различные пищевые продукты, подсолнечное масло и мясо птицы, промышленный табак и сигареты, а импортирует фрукты и плоды, сыр, соевые бобы и овощи.

"AK&M" от 13.02.2020
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