На МЦД-1 и МЦД-2 переименуют станции

Более десяти остановочных пунктов на первых двух Московских центральных диаметрах - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - переименуют. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Так, остановочный пункт "Инновационный центр" будет называться "Сколково", "Ленинградская" сменит название на "Стрешнево", "Ржевская" - на "Рижская", "Фрезер" - на "Андроновка", "Новая" - на "Авиамоторная", 47 км (участок Бронницы-Раменское) - на "Ипподром", "Сколково" - на "Мещерская", "Карачарово" - на "Нижегородская", "Северянин" - на "Ростокино", "Нижние Котлы" - на "Нагатинская", "Люблино" - на "Кубанская", "Петровско-Разумовское" - на "Петровско-Разумовская", "Планерная" - на "Молжаниново", "НАТИ" - на "Лихоборы".



Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги. С открытием новых станций на первых двух диаметрах количество пересадок будет увеличено до 27.



Напомним, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2). Церемония открытия состоялась 21 ноября 2019 года на Белорусском вокзале.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 MSK до 01:00 MSK. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства. По техническим параметрам, уровню комфорта и экономической эффективности они соответствуют лучшим зарубежным аналогам, а по некоторым характеристикам превосходят их.



"AK&M" от 13.02.2020