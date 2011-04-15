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13/02/2020
14:32

Длина дорог в Новой Москве достигла 815 км

Протяжённость дорог в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) увеличилась до 815 км с июля 2012 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.

"С момента образования Новой Москвы там построено более 200 км автодорог. Ещё около 300 км планируется ввести до конца 2023 года в рамках Адресной инновационной программы", - сказал В.Жидкин.

По его словам, город уже вложил в строительство и реконструкцию улично-дорожной сети ТиНАО 171 млрд руб.

Длина дорог Новой Москвы увеличилась более чем в 1.4 раза, а коэффициент их загрузки снизился почти на 10%. Показатель среднего времени в пути на автомобиле по территории ТиНАО уменьшился более чем на 16%.

Также открыто 160 новых маршрутов общественного транспорта, восемь станций метро обеспечивают удобное и комфортное транспортное обслуживание тысяч горожан.

"Динамичное социально-экономическое развитие ТиНАО диктует необходимость строительства и реконструкции дорог. Сегодня строится почти 110 км дорог, ещё 218 проектируются. В соответствии с Генеральным планом Москвы к 2035 году длина улично-дорожной сети в новых округах составит 2.1 тыс. км", - отметил В.Жидкин.

Дорожный каркас ТиНАО будет состоять из основных магистралей и многочисленных хордовых соединений, дублирующих основные трассы и обеспечивающих проезд к жилой застройке и рабочим местам.

"AK&M" от 13.02.2020
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