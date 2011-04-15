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13/02/2020
14:33

В Царицыно построят переход через пути МЦД-2

На юге Москвы через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Нахабино-Подольск" и Каспийскую улицу возведут внеуличный пешеходный переход, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.

Он расположится в створе Ереванской улицы в районе Царицыно.
"Его длина составит 106 метров, ширина - 4 метра. Переход обеспечит безопасную пешеходную связь района Царицыно с одноименным музеем-заповедником и соседним районом Орехово-Борисово Северное", - сказала А.Пятова.

Проект планировки территории был одобрен на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы. Теперь его вынесут на публичные слушания.

"AK&M" от 13.02.2020
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