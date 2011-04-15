В Царицыно построят переход через пути МЦД-2

На юге Москвы через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) "Нахабино-Подольск" и Каспийскую улицу возведут внеуличный пешеходный переход, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



Он расположится в створе Ереванской улицы в районе Царицыно.

"Его длина составит 106 метров, ширина - 4 метра. Переход обеспечит безопасную пешеходную связь района Царицыно с одноименным музеем-заповедником и соседним районом Орехово-Борисово Северное", - сказала А.Пятова.



Проект планировки территории был одобрен на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы. Теперь его вынесут на публичные слушания.



"AK&M" от 13.02.2020