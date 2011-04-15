В Зеленограде возведут путепровод через Октябрьскую железную дорогу

В Зеленограде в районе платформы Малино построят путепровод через Октябрьскую железную дорогу (третий Московский центральный диаметр - МЦД-3). Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Длина четырёхполосной эстакады и прилегающих к ней дорог составит 2.3 км. Они создадут дополнительную транспортную связь между Малинской улицей и Центральным проспектом в юго-восточной части Зеленограда", - сказала А.Пятова.



По её словам, это оптимизирует дорожное движение в районе. Решение о подготовке проекта планировки территории принято на Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы.



"AK&M" от 13.02.2020