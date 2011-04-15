Рекультивация участка строительства Юго-Восточной хорды завершится в мае. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Обследованием и вывозом загрязнённого грунта с территории будущей Юго-Восточной хорды займётся ФГУП "Объединённый эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды". Предприятие стало победителем электронного аукциона по проведению этих работ.



Участок находится на правом берегу Москвы-реки между Московским заводом полиметаллов, железнодорожным мостом Курского направления МЖД и Каширским шоссе. Организация проведёт радиационный контроль, ей предстоит изъять и вывезти радиоактивные отходы и грунт с этого участка.



Работы должны быть проведены в течение трёх месяцев с даты заключения контракта в три этапа.



Подготовительные работы включают: ограждение и радиационное обследование объекта; организацию и обеспечение санитарно-пропускного режима на объекте, круглосуточную охрану; установка автоматического поста контроля радиационной обстановки с информационным табло на объекте; дозиметрический (радиационный) контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта.



Также предстоит выполнить реабилитационные работы: изъятие (сбор) РАО (радиоактивных отходов), РЗГ (радиоактивно загрязненного грунта), сортировка, упаковка в сертифицированные контейнеры; транспортировка РАО и РЗГ к пунктам последующего хранения транспортными средствами, предназначенными для транспортирования РАО и РЗГ, размещение на хранение; дозиметрический (радиационный) контроль технологических процессов, сотрудников Исполнителя и техники, выезжающей с объекта.



Заключительное радиационное обследование включает: дозиметрический (радиационный) контроль технологических процессов, сотрудников и техники, выезжающей с объекта; заключительное радиационное обследование объекта с предоставлением заключения о соответствии радиационной обстановки объекта требованиям действующих норм, установленных законодательством РФ и города Москвы.



При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, города Москвы, действующих норм, правил и государственных стандартов.



Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Это трасса длиной 28 км с мостом через Москву-реку и десятками развязок. Она объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек.



Хорда необходима: других альтернатив для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.



Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.



"AK&M" от 13.02.2020