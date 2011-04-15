ЦБ установил учётную цену золота на 14 февраля - 3220.62 руб./г против 3175.81 руб./г на 13 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 14 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3220.62 руб./грамм
Серебро: - 35.91 руб./грамм
Платина: - 1973.27 руб./грамм
Палладий: - 4907.61 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
07.02 08.02 11.02 12.02 13.02
Золото 3159.22 3200.38 3227.24 3223.20 3175.81
Серебро 35.57 36.25 36.43 36.57 35.89
Платина 1970.54 1977.41 1988.77 1984.05 1958.09
Палладий 4873.85 4771.09 4853.01 4788.44 4745.22