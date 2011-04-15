Правительство купит акции Сбербанка за 2.5 трлн руб.

"Около 2.5 трлн руб. - стоимость пакета акций Сбербанка. Это тот актив, который будет приобретаться за счёт ФНБ", - заявил министр финансов Антон Силуанов заявил на заседании Правительства, стенограмма которого размещена на сайте Кабмина.



"В этом году мы имеем возможность уже инвестировать средства ФНБ в различные активы. И первая такая инвестиция - это покупка акций Сбербанка: 50% плюс 1 акция. Это инвестиция средств Фонда национального благосостояния. Во-первых, это доходная инвестиция для государства. Во-вторых, Центральный банк получает прибыль от этой сделки. И эту прибыль мы используем в бюджете для финансирования мероприятий, которые предусмотрены в послании президента. То есть решается сразу несколько вопросов", - сказал он.



"Сразу хочу сказать, что политика, которая проводилась Центральным банком - как акционером по отношению к Сбербанку, - не будет меняться. Основные положения, основная работа Сбербанка как проводилась, так и продолжится", - добавил министр.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.02.2020