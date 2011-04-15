Цены на бензин за неделю, с 3 по 9 февраля, не изменились - 44.88 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 3 по 9 февраля 2020 года, не изменились - 44.88 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Бензин АИ-92 стоил 42.45 руб. за литр, АИ-95 - 45.9 руб., АИ-98 - 51.96 руб. за литр.



Дизельное топливо не изменилось в цене - 48.15 руб. за литр.

За период с момента предыдущей регистрации в 15 центрах субъектов РФ (кроме автономного округа, входящего в состав области) отмечался рост цен на бензин автомобильный. Более всего он подорожал в Магадане - на 2%.



Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 6 центрах субъектов РФ, наибольшее в Омске - на 0.5%.



В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный



не изменились.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.6 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.6 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.4 до 54.86 руб. за литр.



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