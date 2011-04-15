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13/02/2020
16:14

В Крыму отремонтируют платформу станции Азовская

В Крыму отремонтируют платформу станции Азовская. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы России, которая провела проверку достоверности определения сметной стоимости ремонтных работ на станции.

По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Проектом, достоверность определения сметной стоимости реализации которого подтвердил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, предусмотрен капитальный ремонт перронной пассажирской платформы станции. Общая площадь платформы составляет 411.3 кв. м.

Финансирование работ планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.

Азовская, грузопассажирская станция Крымской железной дороги, расположена в одноименном посёлке Джанкойского района республики на участке линии Джанкой-Владиславовка. Станция была открыта в 1892 году: тогда она называлась "Колай", своё современное название получила в 1952 году.

"AK&M" от 13.02.2020
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