В РФ отзывают 1.652 тыс. автомобилей BMW 3 серии (серия E46). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 1998 года по декабрь 2000 года.



Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях надувная подушка безопасности водителя оснащена одноступенчатым газогенератором типа NADI. Появились основания полагать, что газогенератор этого типа может со временем разгерметизироваться.



Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.



Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет выполнена проверка серийного номера на газогенераторе надувной подушки безопасности водителя. В зависимости от результатов проверки будет принято решение о её замене.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"AK&M" от 13.02.2020