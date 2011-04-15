ФАС в СПб возбудила дело в отношении поставщиков медицинских масок

УФАС в Санкт-Петербурге возбудило дело в отношении оптовых поставщиков медицинских масок. Об этом говорится в сообщении службы.



Проведённый ведомством мониторинг цен показал, что четыре общества - ООО "Медицина Санкт-Петербург", ООО "НПКФ" "Эклиф", ООО "Профитмед СПб" и ООО "Новамед СПб" - с середины января по начало февраля 2020 года практически одновременно и более чем в 1.5 раза подняли отпускные цены на медицинские маски для розничных предприятий. Это привело к повышению цен на медизделия в аптеках региона. Подобные действия компаний-оптовиков указывают на нарушение антимонопольного законодательства.



УФАС изучило цепочку "производитель - дистрибьютор - розница" и пришло к выводу, что на уровне оптовых продаж присутствуют возможные признаки картельного соглашения.



Статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, слова которого приводятся в сообщении, отметил недопустимость подобных нарушений антимонопольного законодательства: "Если производители или оптовики будут уличены в картеле, и их вина будет доказана, мы применим к ним самые жёсткие меры наказания. Такие дела рассматриваются не только в административном порядке, когда нарушителям грозит штраф, но существует и уголовная ответственность за картель", - подчеркнул спикер.



Также, по его словам, в настоящее время ведётся постоянный мониторинг ситуации с ценами на медицинские маски во всех регионах страны.



"AK&M" от 13.02.2020