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13/02/2020
18:03

Госдума рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РФ

Госдума 17 февраля 2020 года рассмотрит вопрос продления срока внесения поправок в Конституцию РФ. Об этом сказал председатель ГД Вячеслав Володин, комментируя предложение президента РФ, говорится в материалах Думы.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию заявил, что второе чтение законопроекта можно отложить для того, чтобы рассмотреть все предложенные поправки.

В.Володин, комментируя предложение по продлению срока внесения поправок, прозвучавшее на встрече В.Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ, отметил, что на ближайшем заседании Совета ГД (17 февраля) этот вопрос будет рассмотрен.

По словам В.Володина, "депутаты поддержат предложение президента. Мы видим, большое количество поправок поступает. Дополнительное время позволит более качественно проработать предложения".

"AK&M" от 13.02.2020
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