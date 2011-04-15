ГД в первом чтении одобрила поправки в КоАП РФ в части повышения штрафов за продажу насвая и снюса

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части повышения ответственности за продажу жевательного табака - насвая и сосательного табака - снюса. Об этом говорится в материалах ГД.



Документом предлагается значительно увеличить административные штрафы за продажу снюса и насвая, причём независимо от того, кому осуществляется продажа - взрослому или несовершеннолетнему: для граждан штрафы составят от 15 до 20 тыс. руб.; для должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб.; для юридических лиц от 100 до 150 тыс. руб.



По действующему законодательству (статья 14.53 КоАП) штрафы для граждан составляют от 2 до 4 тыс. руб., а в случае продажи несовершеннолетнему лицу - от 3 до 5 тыс. руб.



Как подчёркивают авторы законопроекта, по мнению специалистов - врачей психиатров-наркологов, потребление снюса и насвая оказывает опасное влияние на здоровье как детей, так и взрослых, и может быть причиной многих соматических заболеваний. Согласно медицинским данным, регулярное употребление таких средств может привести к непоправимым губительным последствиям для здоровья и психической зависимости.



Кроме того, из за широкой распространенности употребление снюса и насвая может использоваться среди молодёжи как метод "подсадки" на иные, наркотические вещества.



"AK&M" от 13.02.2020