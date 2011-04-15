Госдума приняла во втором чтении законопроект о бесплатном горячем питании школьников

Государственная Дума в четверг, 13 февраля, приняла во втором чтении инициативу, направленную на реализацию послания президента РФ - об обеспечении школьников бесплатным горячим питанием. Об этом говорится в материалах ГД.



Предлагается, что обеспечение будет осуществляться за счёт федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов. Регионы, в свою очередь, смогут получать из федерального бюджета субсидии на софинансирование организаций по обеспечению бесплатного горячего питания школьников начальных классов.



Также проектом закона вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организации качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения. Кроме того, документ запрещает использовать при производстве продукции для детского питания сырьё, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста, ГМО, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья веществ.





"AK&M" от 13.02.2020