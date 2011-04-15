На Северном речном вокзале обновят 17 причалов

На Северном речном вокзале отремонтируют 17 причалов к началу навигационного сезона этого года, сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы.



Специалисты комплекса городского хозяйства в ближайшее время завершат ремонт и модернизацию инженерных систем. Уже закончен трубопровод холодного водоснабжения, установлены камеры водоснабжения судов и проложена кабельная канализация. Эти причалы смогут принимать грузовые и гражданские суда.



После реконструкции заправляться здесь смогут до 20 судов.

Больше половины причалов вокзала - объекты культурного наследия. Однако в ходе обследования специалисты обнаружили частичные разрушения гранитной облицовки, сквозную коррозию и деформацию художественных элементов. В пешеходных зонах просело асфальтобетонное покрытие, разрушились лестницы.



Напомним, Северный речной вокзал построен в 1937 году. Его проект разработал архитектор Алексей Рухлядев.



В 2010 году вокзал закрыли из-за аварийного состояния. В конце 2018 года Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение работ и приспособление здания под современное использование.



Вокзалу вернут исторический облик в 2020 году. Специалисты отреставрируют башенные часы, облицовку стен из искусственного мрамора, панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик, потолочные росписи, наборные мраморные, мозаичные и паркетные полы.



"AK&M" от 13.02.2020