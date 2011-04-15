В ТиНАО планируется создать новые вертолётные площадки для противопожарных и медицинских служб

В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) планируется создать новые вертолётные площадки для противопожарных и медицинских служб. Об этом сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Их оснастят необходимым светосигнальным оборудованием и средствами радиосвязи. Также ведётся работа по найму и обучению лётного состава, закупке оборудования и техники", - сказал В.Жидкин.



Так, в деревне Рогозинино поселения Первомайское до октября начнут строить вертолётный клуб площадью более 4 тыс. кв м. На его территории расположится ангар для вертолетного парка, вмещающий до 15 машин лёгкого класса типа R44, R66 и Bell206.



Кроме того, планируется построить несколько вертолётных площадок для деловой авиации на территории административно-делового центра в Коммунарке.



"AK&M" от 13.02.2020