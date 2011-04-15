В метро в этом году отремонтируют около 140 эскалаторов

В московском метрополитене в этом году отремонтируют около 140 эскалаторов. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



Работы проведут на станциях "Электрозаводская", "Воробьёвы горы", "Медведково" и других.



Капитальный ремонт ждет более 70 эскалаторов. Специалисты заменят направляющие наклонов устройств, тяговые цепи, площадки перед эскалаторами. При необходимости отремонтируют редукторы головных валов и главные приводные валы с аварийным тормозом. Они обеспечивают плавное движение лестничного полотна.



Например, капитальный ремонт пройдет на "Планерной", "Электрозаводской", "Черкизовской", "Воробьёвых горах" и "Курской" Арбатско-Покровской линии.



Текущий ремонт коснется порядка 60 подъёмников, расположенных на станциях "Медведково", "Дубровка", "Жулебино", "Петровско-Разумовская". Специалисты займутся перекомплектацией тяговых цепей и заменой поврежденных ступеней.



Своевременный ремонт подъемников необходим для безопасности пассажиров. Срок службы этих механизмов рассчитан на 50-60 лет, если капитальный ремонт проводить каждые 10-15 лет, а текущий - раз в 5-7 лет. Текущий ремонт не столь масштабный, как капитальный. Благодаря ему специалисты проверяют надежность техники. Он занимает около месяца, а капитальный - примерно два месяца. Работы не помешают потоку пассажиров, так как во время ремонта они смогут воспользоваться соседними эскалаторами, сообщила столичная мэрия.



Напомним, в 2019 году в столичной подземке отремонтировали около 100 эскалаторов. В частности, капитальный ремонт прошёл на станциях "Динамо", "Щукинская", "Менделеевская", "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар", а текущий - на станциях "Университет", "Шаболовская", "Чеховская", "Бауманская".



"AK&M" от 13.02.2020