Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/02/2020
17:26

В метро в этом году отремонтируют около 140 эскалаторов

В московском метрополитене в этом году отремонтируют около 140 эскалаторов. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Работы проведут на станциях "Электрозаводская", "Воробьёвы горы", "Медведково" и других.

Капитальный ремонт ждет более 70 эскалаторов. Специалисты заменят направляющие наклонов устройств, тяговые цепи, площадки перед эскалаторами. При необходимости отремонтируют редукторы головных валов и главные приводные валы с аварийным тормозом. Они обеспечивают плавное движение лестничного полотна.

Например, капитальный ремонт пройдет на "Планерной", "Электрозаводской", "Черкизовской", "Воробьёвых горах" и "Курской" Арбатско-Покровской линии.

Текущий ремонт коснется порядка 60 подъёмников, расположенных на станциях "Медведково", "Дубровка", "Жулебино", "Петровско-Разумовская". Специалисты займутся перекомплектацией тяговых цепей и заменой поврежденных ступеней.

Своевременный ремонт подъемников необходим для безопасности пассажиров. Срок службы этих механизмов рассчитан на 50-60 лет, если капитальный ремонт проводить каждые 10-15 лет, а текущий - раз в 5-7 лет. Текущий ремонт не столь масштабный, как капитальный. Благодаря ему специалисты проверяют надежность техники. Он занимает около месяца, а капитальный - примерно два месяца. Работы не помешают потоку пассажиров, так как во время ремонта они смогут воспользоваться соседними эскалаторами, сообщила столичная мэрия.

Напомним, в 2019 году в столичной подземке отремонтировали около 100 эскалаторов. В частности, капитальный ремонт прошёл на станциях "Динамо", "Щукинская", "Менделеевская", "Чистые пруды" и "Сретенский бульвар", а текущий - на станциях "Университет", "Шаболовская", "Чеховская", "Бауманская".

"AK&M" от 13.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100