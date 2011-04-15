В.Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать день голосования по Конституции выходным. Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Стенограмма размещена на сайте Кремля.



"Что касается дня голосования и тех, кто должен организовать, я с Вами полностью согласен: конечно, это, кроме ЦИКа, никто не сделает, поэтому я это распоряжение подпишу, и выпустим его сегодня или завтра. Мы договаривались, что это в рабочий день должно быть сделано. В рабочий день, это правильно, объявив его выходным, но только с тем, особое внимание Правительства на это обращу, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников: первомайских или новогодних", - сказал глава государства.



"AK&M" от 13.02.2020