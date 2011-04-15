Singapore Airlines временно сократила количество рейсов в Гонконг. Об этом говорится в сообщении ДСКЦ МИД РФ.



Такие меры введены в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 и будут действовать до 29 марта 2020 года.



Singapore Airlines - национальная авиакомпания Сингапура, образована 1 мая 1947 года. Первоначальное название - Malayan Airways. С 2000 года является членом Star Alliance. Базовым для авиакомпании является аэропорт Чанги - основной гражданский аэропорт города Сингапур. Логотипом Singapore Airlines является птица, которая исходит из криса. В 1987 году логотип авиакомпании претерпел незначительные изменения.





"AK&M" от 13.02.2020