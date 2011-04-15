Минпромторг хочет создать в "Толмачёво" центр обслуживания самолётов

Минпромторг РФ обсуждает создание в "Толмачёво" нового центра обслуживания российских самолётов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта по итогам совещания заместителя министра промышленности и торговли РФ Олега Бочарова и первого заместителя председателя Правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.



Планируется, что ангар для размещения центра будет построен в западной части территории аэропорта "Толмачёво" перед строящимся новым перроном на 21 место стоянки воздушных судов. Площадь центра составит более 6.5 тыс. кв. м и позволит обслуживать одновременно до восьми воздушных судов Sukhoi Superjet 100 или четырёх МС-21.



По мнению генерального директора АО "Аэропорт Толмачево" Евгения Янкилевича, географическое положение и транспортный потенциал Новосибирской области во многом объясняют выбор места для размещения нового центра ТОиР воздушных судов российского производства, а технические возможности аэропорта "Толмачёво" позволят организовать его работу максимально быстро.



"Близость к федеральной трассе М-51 и широкая маршрутная сеть аэропорта сделают логистику по запасным частям самолётов максимально эффективной. Кроме того, Новосибирская область обладает мощным кадровым потенциалом. Ежегодно Новосибирский государственный технический университет готовит около 100 специалистов по обеспечению технического обслуживания и ремонта воздушных судов", - отметил Е.Янкилевич.



Аэропорт "Толмачёво" (ИНН 5448100208, Новосибирск) - крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях составляет 1.8 тыс. пассажиров в час, на международных - 1.3 тыс. пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO. По итогам 2019 года аэропорт обслужил 6.747 млн пассажиров.







"AK&M" от 14.02.2020