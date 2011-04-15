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14/02/2020
14:10

В Татнефти создано новое структурное подразделение

Татнефть создала новое структурное подразделение "Татнефть - цифровое развитие". Об этом говорится в сообщении компании.

Его руководителем назначен заместитель генерального директора по цифровому развитию Виталий Гатауллин.

Изменения в организационной структуре компании проведены с целью дальнейшего совершенствования системы управления блоком информационных технологий Группы "Татнефть". Новое подразделение призвано повысить эффективность бизнес-процессов компании с помощью широкого применения цифровых инструментов, отмечается в сообщении.

Среди задач нового структурного подразделения - управление планированием и результативностью IT-процессов; разработка и внедрение современных IT-решений; информационно-техническая и сервисная поддержка реализуемых информационных проектов, обеспечение информационной безопасности компании.

ПАО "Татнефть" (ИНН 1644003838) - шестая по объёму добычи нефтяная компания РФ.

Чистая прибыль акционеров Группы Татнефть за 9 месяцев 2019 года по МСФО упала на 0.8% до 172.719 млрд руб. ($2.654 млрд) со 174.096 млрд руб. ($2 834 млрд) за соответствующий период 2018 года. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов выросли на 2.41% и составили 691.409 млрд руб. ($10.624 млрд) по сравнению с 675.157 млрд руб. ($10.989 млрд). Показатель EBITDA составил 248.07 млрд руб. ($3.812 млрд) по сравнению с 237.674 млрд руб. ($3.868 млрд). Группа Татнефть добыла 22.4 млн т (159.2 млн баррелей) нефти и 764.9 млн куб. м газа. На комплексе ТАНЕКО было произведено 7.2 млн т нефтепродуктов.



"AK&M" от 14.02.2020
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