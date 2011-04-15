Каждый десятый пользователь сервисов для онлайн-знакомств становился жертвой шантажа, ESET

Компания ESET, международный эксперт в области информационной безопасности, провела исследование о знакомствах в интернете. Как говорится в сообщении компании, 7% опрошенных признали, что используют их регулярно. Каждый пятый пользователь иногда посещает такие приложения. 10% просто интересуются анкетами других людей, 37% предпочитают общение вживую, а 26% и вовсе не знают о существовании такого способа знакомств.



Эксперты ESET изучили конкретные проблемы, с которыми сталкивались респонденты. Выяснилось, что жертвами шантажа стали 11% (согласно результатам мультивариантного опроса). С поддельными аккаунтами и мошенниками имели дело 45% и 34% пользователей соответственно.



Вредоносные ссылки от собеседников на сайтах знакомств получали 38% респондентов. Распространение таких ссылок в чатах приложений для знакомств - довольно опасная угроза, поскольку пользователи нередко теряют бдительность и скачивают вирус под видом "горячих XXX-фото собеседника".



Популярность сервисов для онлайн-поиска пары или просто душевного собеседника растет, чем и пользуются злоумышленники. Несмотря на это, пользователи халатно относятся к собственной безопасности в сети. Так, почти половина респондентов (47%) полагают, что защита мобильных устройств не нужна, и не устанавливают на смартфоны антивирус.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.





"AK&M" от 14.02.2020