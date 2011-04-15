Аналитики сегодня не ждут сильных движений индекса Мосбиржи

Российский рынок вчера снизился на 0.4%, вновь оказавшись хуже западных индикаторов. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



Внешний фон с утра можно назвать нейтральным. Американские фьючерсы подрастают на четверть процента, но чуть на большую величину дешевеет нефть. Поэтому ждем открытия российского рынка акций недалеко от вчерашнего закрытия.



Если внешний фон продолжит улучшаться, то и российский рынок акций попробует подрасти, но ненамного. Традиционных рисков снижения рынка вечером в пятницу сейчас нет, маржинальных позиций немного, поэтому открытые позиции можно переносить через выходные. Собственных идей, кроме дивидендных, у нас немного и мы по-прежнему будем ориентироваться на западные площадки.



Там ситуация в краткосрочном плане остается неопределенной. С одной стороны, на западные рынки продолжают давить страхи негативных последствий коронавируса и перекупленность американских индексов. С другой, к покупкам зовет большой объем ликвидности и низкие процентные ставки по госбумагам. Но в последние недели аналитики видели, что американские инвесторы очень быстро откупают все просадки, что говорит о превалировании среднесрочных "бычьих" настроений.



Продолжается наблюдаться высокая волатильность в рубле. Вчера российская валюта вновь подешевела к доллару – потери составили 0.7%.



Между тем, доллар на мировом рынке продолжает неспешно укрепляться. Индекс доллара уже превысил отметку 99, пара евро доллар потихоньку подходит к уровню 1.08. Это негативный фактор для рубля, но больший вес в динамике российской валюты имеет сейчас все-таки нефть.



Пока для пары доллар-рубль актуальным видится довольно узкий коридор 63-64, из границ которого пара уже долго не может выбраться. Как правило, после такого боковика, да еще с учетом высокой волатильности, можно ждать сильного движения.



Нефть пытается продолжить отскок от годовых минимумов в районе $53 за баррель, но видно, что силы "быков" на исходе. Целью отскока является район $58.5, но поводов для ухода под отметку $55 пока не видно. В этом коридоре нефть продолжит оставаться до появления новостей либо с "медицинского фронта", либо от стран ОПЕК+.



"AK&M" от 14.02.2020