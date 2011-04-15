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14/02/2020
11:16

Рубль завершает неделю умеренным укреплением в паре с долларом

Рубль завершает неделю умеренным укреплением в паре с долларом (0.7%) и сильным укреплением в паре с евро (1.7%), что отражает общую слабость европейской валюты на мировых рынках на уходящей неделе. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Вместе с рублем лидерами роста стали валюты стран экспортеров сырья (чилийское и мексиканское песо, а также южноафриканский ранд). Те же валюты в последний месяц демонстрировали наибольшую волатильность, поскольку в наибольшей степени уязвимы к падению спроса на сырье на фоне вспышки коронавируса в Китае.

Сегодняшний день не богат на события, при этом можно отметить риск развития событий по аналогии с пятницей прошлой недели, когда из-за неопределенности относительно динамики распространения вируса многие инвесторы предпочли в преддверии выходных выйти из рисковых активов, что провоцировало заметное давление на рубль.

При этом перспективы рубля в паре с европейской валютой выглядят более оптимистично, чем в паре с долларом из-за сохранения предпосылок для дальнейшего ослабления европейской валюты на фоне слабой статистики по европейской экономике. На предстоящей неделе фактором поддержки для рубля станет приближение налогового периода.

"AK&M" от 14.02.2020
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