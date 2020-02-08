ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 февраля в размере 63.4536 руб. против 63.6016 руб. на 14 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.02.20 - 63.6016 руб.

13.02.20 - 63.0470 руб.

12.02.20 - 63.9490 руб.

11.02.20 - 63.7708 руб.

08.02.20 - 63.4720 руб.







































































































































































"AK&M" от 14.02.2020