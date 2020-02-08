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ЦБ РФ установил официальный курс евро на 15 февраля в размере 68.7710 руб. против 69.1795 руб. на 14 февраля.
Курс евро за последние 5 дней:
14.02.20 - 69.1795 руб.
13.02.20 - 68.7843 руб.
12.02.20 - 69.7684 руб.
11.02.20 - 69.8226 руб.
08.02.20 - 69.6288 руб.
"AK&M" от 14.02.2020