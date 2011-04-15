Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 февраля

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Банк России установил на 15 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 42.6916
1 Азербайджанский манат 37.4027
100 Армянских драмов 13.2609
1 Белорусский рубль 28.8452
1 Болгарский лев 35.1543
1 Бразильский реал 14.5857
100 Венгерских форинтов 20.4640
1000 Вон Республики Корея 53.6792
10 Гонконгских долларов 81.6996
10 Датских крон 92.0084
1 Доллар США 63.4536
1 Евро 68.7710
100 Индийских рупий 88.9484
100 Казахстанских тенге 16.7833
1 Канадский доллар 47.8823
100 Киргизских сомов 90.8073
10 Китайских юаней 90.9090
10 Молдавских леев 35.9307
1 Новый туркменский манат 18.1555
10 Норвежских крон 68.5540
1 Польский злотый 16.2082
1 Румынский лей 14.4242
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.8096
1 Сингапурский доллар 45.6599
10 Таджикских сомони 65.4390
1 Турецкая лира 10.4737
10000 Узбекских сумов 66.5341
10 Украинских гривен 25.9537
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.7816
10 Чешских крон 27.7320
10 Шведских крон 65.5404
1 Швейцарский франк 64.7090
10 Южноафриканских рэндов 42.6949
100 Японских иен 57.7981
"AK&M" от 14.02.2020