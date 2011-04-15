Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 февраля

Банк России установил на 15 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 42.6916

1 Азербайджанский манат 37.4027

100 Армянских драмов 13.2609

1 Белорусский рубль 28.8452

1 Болгарский лев 35.1543

1 Бразильский реал 14.5857

100 Венгерских форинтов 20.4640

1000 Вон Республики Корея 53.6792

10 Гонконгских долларов 81.6996

10 Датских крон 92.0084

1 Доллар США 63.4536

1 Евро 68.7710

100 Индийских рупий 88.9484

100 Казахстанских тенге 16.7833

1 Канадский доллар 47.8823

100 Киргизских сомов 90.8073

10 Китайских юаней 90.9090

10 Молдавских леев 35.9307

1 Новый туркменский манат 18.1555

10 Норвежских крон 68.5540

1 Польский злотый 16.2082

1 Румынский лей 14.4242

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.8096

1 Сингапурский доллар 45.6599

10 Таджикских сомони 65.4390

1 Турецкая лира 10.4737

10000 Узбекских сумов 66.5341

10 Украинских гривен 25.9537

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.7816

10 Чешских крон 27.7320

10 Шведских крон 65.5404

1 Швейцарский франк 64.7090

10 Южноафриканских рэндов 42.6949

100 Японских иен 57.7981







"AK&M" от 14.02.2020