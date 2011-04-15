Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/02/2020
12:54

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 февраля

Банк России установил на 15 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 42.6916
1 Азербайджанский манат 37.4027
100 Армянских драмов 13.2609
1 Белорусский рубль 28.8452
1 Болгарский лев 35.1543
1 Бразильский реал 14.5857
100 Венгерских форинтов 20.4640
1000 Вон Республики Корея 53.6792
10 Гонконгских долларов 81.6996
10 Датских крон 92.0084
1 Доллар США 63.4536
1 Евро 68.7710
100 Индийских рупий 88.9484
100 Казахстанских тенге 16.7833
1 Канадский доллар 47.8823
100 Киргизских сомов 90.8073
10 Китайских юаней 90.9090
10 Молдавских леев 35.9307
1 Новый туркменский манат 18.1555
10 Норвежских крон 68.5540
1 Польский злотый 16.2082
1 Румынский лей 14.4242
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.8096
1 Сингапурский доллар 45.6599
10 Таджикских сомони 65.4390
1 Турецкая лира 10.4737
10000 Узбекских сумов 66.5341
10 Украинских гривен 25.9537
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.7816
10 Чешских крон 27.7320
10 Шведских крон 65.5404
1 Швейцарский франк 64.7090
10 Южноафриканских рэндов 42.6949
100 Японских иен 57.7981



"AK&M" от 14.02.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100