Банк России на 15 февраля понизил курс евро к рублю почти на 41 копейку до 68.7710 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 63.4536 руб.

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Банк России на 15 февраля понизил официальный курс евро к рублю почти на 41 копейку до 68.7710 руб. с 69.1795 руб., курс доллара США - почти на 15 копеек до 63.4536 руб. с 63.6016 руб. 14 февраля.
Стоимость бивалютной корзины на 15 февраля уменьшилась почти на 27 копеек (-0.4%) до 65.8465 руб. с 66.1117 руб. 14 февраля.
"AK&M" от 14.02.2020