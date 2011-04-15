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14/02/2020
13:11

Полёты в Китай запрещены только российским чартерам, Росавиация

Полёты в Китай запрещены только российским чартерам. Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Российские авиакомпании заблаговременно уведомлены о том, что с 00 часов 00 минут 14 февраля 2020 года введён временный запрет на осуществление российскими авиакомпаниями чартерных пассажирских воздушных перевозок с российской на китайскую территорию и в обратном направлении. Для авиакомпаний Китая запрет на осуществление полетов на чартерной основе не вводился.

С 1 по 13 февраля российские авиакомпании выполнили 105 рейсов (30 чартерных и 75 регулярных) из Китая в Россию. На 13 февраля завершили полетные программы авиакомпании, ранее выполнявшие полеты в пункты Китая. Это "Нордстар", "Икар", "Северный ветер", "ИрАэро", "АзурЭйр", "АйФлай", "Сибирь" и "Уральские авиалинии". По решению эксплуатантов отменены рейсы авиакомпаний "Аврора" и "Якутия".

Китайские авиакомпании с 1 февраля 13 февраля 2020 года выполнили 27 рейсов (25 регулярных и 2 чартерных) из Китая в Россию. Полеты в/из Москву продолжают выполнять китайские авиакомпании China Eastern Airlines и Air China.

По данным аэропорта "Шереметьево", по состоянию на 15:00 часов 13 февраля пассажиров с признаками коронавирусной инфекции не выявлено. Задержек рейсов в связи с противоэпидемическими мероприятиями нет.

"AK&M" от 14.02.2020
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