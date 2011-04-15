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14/02/2020
14:41

Доля иностранного капитала в УК российских банков в 2019 году уменьшилась до 11.79%

Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2020 года составил 11.79%, в совокупном уставном капитале страховых организаций - 10,83%. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.

Иностранные инвестиции, рассчитанные для цели определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 340 млрд руб., их совокупный уставный капитал - 2.885 трлн руб.

Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале страховых организаций, составили 23.7 млрд руб., их совокупный уставный капитал - 218.9 млрд руб.

Впервые в соответствии с законодательством при определении размера участия иностранного капитала на 1 января 2020 года в расчет не включались иностранные инвестиции, составляющие 51 и более процентов акций (долей) уставного капитала, осуществленные после 1 января 2007 года, при условии нахождения указанных акций (долей) в собственности инвестора в течение 12 и более лет.

Без учета указанного изъятия размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций составил бы 11.94%, в совокупном уставном капитале страховых организаций - 10.86%.



"AK&M" от 14.02.2020
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