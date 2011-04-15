eBay завершил продажу StubHub

eBay завершил продажу своего сервиса StubHub. Об этом говорится в сообщении компании.



Стоимость сделки составила $4.05 млрд.

eBay - крупнейший в мире интернет-аукцион. Он был основан в 1995 году американским программистом Пьером Омидьяром. Компания приобрела своё современное название в 1997 году. В конце 2019 года она согласилась продать свою дочернюю компанию StubHub по продаже онлайн-билетов Viagogo за $4 млрд и оценивала продажу своего бизнеса объявлений, который, по оценкам аналитиков, может стоить от $8 млрд до $12 млрд.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"