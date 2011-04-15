В.Лацанич покинет пост гендиректора ВымпелКома в июне

Василь Лацанич покинет пост генерального директора ПАО "ВымпелКом" (бренд Билайн) в конце июня 2020 года. Об этом говорится в сообщении оператора.



Компания ведет поиск кандидата на замещение данной позиции.

В.Лацанич присоединился к VEON в июле 2017 года. В январе 2018 года он был назначен на позицию генерального директора российской бизнес-единицы VEON, работающей под брендом Билайн.



ПАО "Вымпел-Коммуникации" (ВымпелКом, ИНН 7713076301) - сотовый оператор России и СНГ. Компания оказывает услуги под брендом Beeline более 63 млн абонентов в России, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане и Лаосе. С 2009 года входит в международную группу Veon Ltd.



Уставный капитал ВымпелКома составляет 288.538 тыс. руб. и разделён на 51281022 обыкновенных и 6426600 привилегированных акций номиналом 0.005 руб.





"AK&M" от 14.02.2020