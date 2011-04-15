Власти Москвы согласовали проект продления СВХ за МКАД. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Согласован проект СВХ за пределами МКАД и прилегающих к нему дорог в районах Косино-Ухтомский и Некрасовка. Будет построен основной ход хорды от продления Косинского шоссе на пересечении с улицей Покровская до границы с Московской областью. Также появятся боковые проезды в обоих направлениях, путепровод на пересечении с проектируемым проездом 6656а и три подземных пешеходных перехода", сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, слова которого приводятся в сообщении.



По его словам, на первом этапе возведут участок основного хода от Покровской улицы до примыкания к Зенинскому шоссе. Это позволит соединить хорду с будущей магистралью Москва - Нижний Новгород - Казань.



"AK&M" от 14.02.2020