"Траст" планирует продать активы на 14 млрд руб.

Банк непрофильных активов "Траст" в 2020 году планирует продать 20 объектов недвижимости на 8.1 млрд руб. и четыре компании на 6.3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении организации.



Банк рассчитывает реализовать в 2020 году 20 объектов недвижимости. Среди них объекты в Москве (офисное здание в Ветошном переулке, бизнес-центр Dominon Tower на Шарикоподшипниковской улице, торговый комплекс на проспекте Вернадского, административное здание на улице Маршала Бирюзова, многоуровневый паркинг на улице Ильинке) и в регионах (площадка под девелопмент в Геленджике, складской комплекс в Воронежской области). Доход от продажи недвижимости в 2020 году, по прогнозу, составит 8.1 млрд руб.



Всего в портфеле банка непрофильных активов находится 42 крупных объекта недвижимого имущества. Это складская, офисная и торговая недвижимость, а также земельные участки.



"В прошлом году мы выручили от продажи объектов недвижимости 11 млрд руб. Общая оценка портфеля недвижимости на балансе банка составляет 26 млрд руб. Большая часть портфеля сконцентрирована в Москве и в Московской области, но также есть объекты еще в 20 регионах РФ", - прокомментировал президент - председатель правления банка непрофильных активов "Траст" Александр Соколов, цитируемый в сообщении.



Банк также подготовил к продаже четыре компании. Это предприятие по производству металлизированных материалов: бумаги, картона, пленок (Московская область),- предприятие по производству и обслуживанию холодильных шкафов (Ленинградская область), официальный дилер по продаже и обслуживанию автомобилей КИА (Московская область), предприятие по производству полиэтилентерефталата (ПЭТФ) торговой марки Ekцpet (Калининградская область). Прогноз банка, что продажа этих активов принесет recovery в размере 6.3 млрд руб.



"Мы планируем продать эти четыре актива, но все будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Предприятия продаются сложнее, чем недвижимость, так как потенциальных покупателей меньше, а структурировать сделки сложнее. Тем не менее по всем четырем предприятиям ведется финализация процесса подготовки продажи", - отметил А.Соколов.



Банк непрофильных активов (ПАО "Банк "Траст") - российский финансовый институт с мажоритарным государственным участием, созданный в рамках деятельности Центрального банка Российской Федерации по оздоровлению банковской системы.



Основан в июле 2018 года на базе банка "Траст" путём консолидации непрофильных активов санируемых финансовых организаций.



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