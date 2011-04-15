Самаранефтегаз открыл новое месторождение в Самарской области

Компания "Самаранефтегаз" открыла новое месторождение с начальными извлекаемыми запасами нефти по категории С1+С2 2 млн т. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Промышленный приток нефти на поисково-разведочной скважине Родинского месторождения составил более 50 куб м в сутки.



Бурение скважины велось с применением современных сейсмических и геофизических методов исследований. Ранее на Кельвейском участке недр была проведена полевая сейсморазведка 3D современным методом slip-sweep. Данная технология позволяет повысить точность данных, а также сократить время проведения работ.



Родинское месторождение расположено на Кельвейском лицензионном участке Шенталинского района Самарской области.



В ходе разработки Кельвейского лицензионного участка планируется бурение еще трех поисковых скважин, а также проведение сейсморазведочных работ методом 3D в объеме почти 130 кв км.



Самаранефтегаз продолжит работу по расширению ресурсной базы и вовлечению новых запасов в разработку.



Slip-sweep - система высокопроизводительной сейсморазведки, основанная на методе перекрывающихся свип - сигналов, при которой источники работают одновременно.



АО "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", осуществляет свою производственную деятельность на 171 лицензионных участках, которые расположены в Самарской и Оренбургской областях. На балансе предприятия - 183 месторождения. Накопленная добыча составляет более 1.2 млрд т нефти.







"AK&M" от 14.02.2020