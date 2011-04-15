ЦБ установил учётную цену золота на 15 февраля - 3215.88 руб./г против 3220.62 руб./г на 14 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 15 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 3215.88 руб./грамм
Серебро: - 35.99 руб./грамм
Платина: - 1982.96 руб./грамм
Палладий: - 4979.83 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
08.02 11.02 12.02 13.02 14.02
Золото 3200.38 3227.24 3223.20 3175.81 3220.62
Серебро 36.25 36.43 36.57 35.89 35.91
Платина 1977.41 1988.77 1984.05 1958.09 1973.27
Палладий 4771.09 4853.01 4788.44 4745.22 4907.61