Всероссийский съезд водопользователей состоится 28 апреля в Москве

В Москве 11 февраля прошло заседание оргкомитета Всероссийского съезда водопользователей. Утверждены проект программы и регламент участия в работе съезда, который состоится 28 апреля в Москве.



Проект программы съезда предусматривает проведение пленарных заседаний на темы "Комплексное использование водных объектов России - совместные ответственность и решения"; "Объединение водопользователей - от частных интересов к общим задачам"; дискуссионной панели "Государство - бизнес - наука - гражданское общество: механизмы принятия согласованных решений на бассейновом уровне". Проект программы размещен на странице http://съезд-водопользователей.рф/programma/



Утверждение резолюции состоится на съезде, где российские водопользователи подготовят предложения: о создании всероссийского и бассейновых объединений (союзов) водопользователей; о направлениях и программе деятельности союзов водопользователей; о совершенствовании нормативного правового регулирования водных отношений, включая порядок разработки и реализации программ водоохранных мероприятий, ведения наблюдений за состоянием водных объектов, установления нормативов допустимого воздействия на водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах.



В соответствии с решением оргкомитета, участниками и делегатами съезда могут стать представители предприятий, осуществляющих использование водных объектов, научные сотрудники, эксперты, а также представители заинтересованных органов государственной и муниципальной власти, общественных и некоммерческих организаций.



Все зарегистрированные участники смогут принять участие в предварительном рассмотрении решений съезда, представить свои предложения к программе и проекту резолюции. Регламент участия и взаимодействия с оргкомитетом размещен на странице "Заявка на участие" http://съезд-водопользователей.рф/zayavka/



Предложения по программе и резолюции съезда можно направить до 25 марта. Проект резолюции съезда будет представлен для рассмотрения зарегистрированным участникам до 5 марта. Все предложения и замечания будут рассмотрены оргкомитетом и представлены на съезде 28 апреля.



Подробнее на http://съезд-водопользователей.рф/



"AK&M" от 14.02.2020