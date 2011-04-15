2019 год был рекордным по числу M&A-сделок с участием государства

Компании, где контролирующим акционером является государство, в 2019 году совершили 51 сделку по приобретению бизнеса на $12.95 млрд. Суммарный объем покупок госкомпаний сократился на 22.8% по сравнению с 2018 годом, однако это объясняется рекордным числом санаций крупных банков в 2018 году. При этом число сделок с участием государства стало наивысшим за всю историю наблюдений (12.1% от общего количества). Однако доля рынка сократилась - госкомпаниями было сформировано менее четверти (23.2%) объема рынка M&A. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.



Крупнейшей из покупок, совершенных госкомпаниями, стала консолидация Ростелекомом 100% ООО "Т2 РТК холдинг" (Tele2) оценочной стоимостью $2.04 млрд.



Средняя стоимость сделок с участием госкомпаний в 2019 году снизилась в 1.7 раза до $253.8 млн, однако остается крайне высокой - вдвое выше показателей частных компаний, которые ограничены в средствах на покупку активов.



При этом государство не только участвует в сделках по слияниям и поглощениям через принадлежащие ему компании, но и остается косвенным драйвером M&A-активности в целом ряде отраслей. В некоторых отраслях законодательные нововведения побуждают госкомпании продавать свой иностранный бизнес (например, в финансовой сфере, ТЭК и торговле) или, наоборот, покупать российские компании для консолидации активов в отраслях, необходимых для самообеспечения ресурсами (IT, телекоммуникации и др.).



Кроме того, в финансовом секторе законодательные изменения в порядке санации проблемных банков могут существенно увеличить долю государства на этом рынке, даже с учетом последующей приватизации части этих активов.



Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe





AK&M "Рынок слияний и поглощений"