Задолженность по зарплате в РФ за февраль выросла на 10.2% до 2.908 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за январь 2020 года выросла на 6.5% и на 1 февраля составила 2.251 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги образовавшиеся в 2020 году, приходится 132 млн руб. (5.8%), в 2019 году - 1.147 млрд руб. (51%), в 2018 году и ранее - 972.1 млн руб. (43.2%).



Задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых организаций.



По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 43%; строительство и добыча полезных ископаемых - по 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 9%; транспорт - 8%.





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