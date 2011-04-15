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14/02/2020
17:50

Продажи российских активов за рубежом в 2019 году впервые превысили объем сделок на внутреннем рынке

Продажи российских активов за рубежом в 2019 году впервые превысили объем сделок на внутреннем рынке, что стало основным трендом прошлого года. Об этом говорится в бюллетене "Рынок слияний и поглощений" Информационного агентства AK&M.

При этом в 2019 году продолжили кардинально сокращаться объемы зарубежных сделок российских компаний (in-out) при существенном росте сделок иностранных инвесторов с российскими активами (out-in). Суммарная стоимость закупок иностранных инвесторов в 26.4 раза превысила сумму зарубежных сделок российских компаний - это максимальный разрыв за последние девять лет и за всю историю наблюдений. Кроме того, доля транзакций out-in превысила даже объемы внутренних сделок - на 3.1%, также впервые за всю историю наблюдений.

Эксперты делают выводы, российские компании концентрируются на консолидации активов на локальном рынке. Суммарная стоимость M&A сделок российских инвесторов с зарубежными активами за год снизилась в 2.4 раза. Средняя стоимость таких сделок также уменьшилась в 2.6 раза.

Что касается сделок иностранных инвесторов с российскими активами (out-in), в 2019 году их объемы разительно выросли, в 2.5 раза по сравнению с 2018 годом, и достигли $27.75 млрд. Число сделок также возросло - до 53 с 40 в 2018 году.

По отраслевому признаку лидерами трансграничных M&A сделок по объему стали ТЭК, информационные технологии, финансовый рынок, спорт и металлургия.

Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe


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