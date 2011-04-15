Годовая инфляция в РФ в январе замедлилась до 2.4%

Годовая инфляция в январе 2020 года замедлилась на 0.6 п.п. до 2.4%. В значительной степени снижение было связано с выходом из расчета повышения ставки НДС в прошлом году. Также существенное влияние оказывают расширение предложения продуктов питания, укрепление рубля в 2019 году и сдержанная динамика спроса, отмечается в материалах Банка России.



В январе цены на продовольственные товары в среднем практически не изменились (с поправкой на сезонность). Плодоовощная продукция (с учетом сезонного фактора) дешевела четвертый месяц подряд. Снижались цены практически на все основные ее виды, включая овощи "борщевого набора", огурцы, фрукты и цитрусовые. В целом благоприятная конъюнктура рынка продуктов питания и аграрного сырья в ближайшие месяцы будет основным фактором, сдерживающим продовольственную инфляцию.



При этом непродовольственные товары за месяц подорожали больше, чем в предыдущие пять месяцев (с поправкой на сезонность). Ускорение связано с более медленным снижением или стабилизацией цен на средства связи, бытовые приборы, телерадиотовары и персональные компьютеры, а также с ускорением роста цен на автомобили и нефтепродукты, в том числе в связи с повышением акцизов и утилизационного сбора с 1 января 2020 года.



Повышение цен на услуги в январе также ускорилось - в основном за счет повышения взносов на капитальный ремонт жилья.







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