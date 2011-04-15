Динамика российских индексов в январе соответствовала тенденциям на мировых рынках, ЦБ

Первая половина января была позитивной для российского финансового рынка. Котировки в большинстве его сегментов росли на фоне положительной динамики мировых рынков. Однако вспышка коронавирусной инфекции во второй половине месяца привела к снижению спроса на рисковые активы на международных биржах и падению цен на нефть, что отразилось и на российском рынке, отмечается в материалах Банка России.



Структурный профицит ликвидности увеличился, чему способствовали снижение объема наличных денег в обращении и приток средств по бюджетному каналу.



Спред ставок МБК к ключевой ставке Банка России существенно не изменился. Сохранение относительно широкого спреда обусловлено притоками ликвидности, а также увеличением спроса на заимствования по операциям Федерального казначейства. Ставки в сегменте "валютный своп" оставались преимущественно вблизи ставок МБК на фоне сохранения запасов валютной ликвидности в банковском секторе на комфортном уровне.



В декабре 2019 года ставка по ипотеке обновила исторический минимум. В розничном сегменте кредитного рынка продолжилось снижение активности, обусловленное продолжающимся замедлением потребительского кредитования, чему способствовало ужесточение требований к заемщикам в IV квартале 2019 года. В ноябре 2019 года возобновилось снижение ставок в сегменте долгосрочных корпоративных кредитов.



"AK&M" от 14.02.2020