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14/02/2020
18:22

Динамика российских индексов в январе соответствовала тенденциям на мировых рынках, ЦБ

Первая половина января была позитивной для российского финансового рынка. Котировки в большинстве его сегментов росли на фоне положительной динамики мировых рынков. Однако вспышка коронавирусной инфекции во второй половине месяца привела к снижению спроса на рисковые активы на международных биржах и падению цен на нефть, что отразилось и на российском рынке, отмечается в материалах Банка России.

Структурный профицит ликвидности увеличился, чему способствовали снижение объема наличных денег в обращении и приток средств по бюджетному каналу.

Спред ставок МБК к ключевой ставке Банка России существенно не изменился. Сохранение относительно широкого спреда обусловлено притоками ликвидности, а также увеличением спроса на заимствования по операциям Федерального казначейства. Ставки в сегменте "валютный своп" оставались преимущественно вблизи ставок МБК на фоне сохранения запасов валютной ликвидности в банковском секторе на комфортном уровне.

В декабре 2019 года ставка по ипотеке обновила исторический минимум. В розничном сегменте кредитного рынка продолжилось снижение активности, обусловленное продолжающимся замедлением потребительского кредитования, чему способствовало ужесточение требований к заемщикам в IV квартале 2019 года. В ноябре 2019 года возобновилось снижение ставок в сегменте долгосрочных корпоративных кредитов.

"AK&M" от 14.02.2020
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